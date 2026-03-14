[3.14 J1百年構想リーグWEST第6節 名古屋0-3神戸 豊田ス]ヴィッセル神戸の先制点はFW小松蓮の2試合連続ゴールだった。前半12分、DF永戸勝也が左からカットインして上げたクロスを小松が頭で合わせる。背番号29も「イン巻きのクロスは昔から得意だった。感覚ですけど、来れば1点取れるなというタイミングで入っていけた」と納得顔で振り返った。ただ“2戦連発”という点には首を傾げた。昨年夏に神戸に加わった小松は、昨年のう