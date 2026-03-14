[3.14 J2・J3百年構想リーグ第6節 甲府 0-1 いわき JITス]プロとして勝利を狙いながらも、選手育成の観点も欠かせないのがJ2・J3百年構想リーグ。若手選手の受け入れを積極的に進めているいわきFCは今季全勝が続いていたヴァンフォーレ甲府のホームに乗り込んでもなお、次々にサブの選手を送り込む攻めの起用を続け、その上で4試合ぶりの勝ち点3をもぎ取った。この日のいわきは序盤からセットプレーを主体に甲府を攻め立てたが