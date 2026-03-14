北海道根室沖の千島海溝沿いのプレート境界で、マグニチュード（Ｍ）８以上の超巨大地震につながる「ひずみ」が蓄積されている可能性があることが、東北大などの研究チームの調査で分かった。海溝付近の海底に観測機器を設置してプレートの動きを測り、ひずみの量を推定した。千島海溝沿いでは海側プレートが陸側プレートの下に沈み込み、約４００年間隔でＭ８〜９級の超巨大地震が発生している。前回の地震は１７世紀に起き、