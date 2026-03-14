歌手の野口五郎（70）が、13日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演し、若手時代に衝撃を受けたバンドについて語った。71年に「博多みれん」でデビュー。当時まだ15歳だった。72年にNHK紅白歌合戦に初出場し、人気歌手の仲間入り。西城秀樹さん、郷ひろみとともに新御三家と呼ばれ、75年の「私鉄沿線」が大ヒットした。バンド経験もあり、音楽的センスも磨いていた野口。その