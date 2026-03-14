チームメートから胴上げされる三嶋一樹さん＝横浜（花輪久写す）ベイスターズ一筋１３年を貫いた三嶋一輝さんが１４日、横浜スタジアムで最後の勇姿を見せた。ソフトバンクとのオープン戦後の引退セレモニーで約３万１千人の大観衆が見守る中、リリーフカーで登場した三嶋さんは「野球を通し、いろいろな人に愛されていることを実感でき、本当に幸せでした」とあいさつした。その後、マウンドに立ち、打席には同期入団の宮崎