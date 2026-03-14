お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実が１４日に更新されたお笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の石田明のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、Ｍ―１への思いを語った。２０２５年はお笑いコンビ「たくろう」が優勝。お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬とリアルタイム視聴したという徳井は「面白かった。ずっとうまくなり過ぎて心のひだを震わされへんかったフェーズが続いたけど。やっとそこからちょっと脱却した