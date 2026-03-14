◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）昨年限りで現役引退して編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏の引退試合として行われた。長野氏は８回２死、キャベッジの代打で登場。応援歌が流れる中、柳川の１４９キロ直球を中前に痛烈にはじき返して安打を放った。続く岸田の右前安打では一塁から三塁に激走した。９回の守備では大歓声の中、右翼に入った。代わった直後、最初の打者、常谷が右飛で飛