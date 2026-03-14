ROIROMが、本日21時30分にオフィシャルファンクラブで実施した生配信にて、2026年5月にデビューすることを発表した。さらに、3月25日（水）にプレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を配信リリースすることも明らかとなった。新曲「DRESS CODE」は、ROIROMの二人が“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトをもとに描かれたドラマチックな楽曲だという。タイトなビートを軸に、2000年