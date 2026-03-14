プロ格闘ゲーマー・さはら（21）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。両国国技館で開催された人気ゲーム「ストリートファイター6」の世界大会「CAPCOM CUP（カプコンカップ）12」で優勝したことを報告した。 【写真】優勝を決めた「さはら」の決めポーズどこで見たことあるような…！ さはらは2025年からプロゲーミングチーム「Good 8 Squad」に所属するプロ格