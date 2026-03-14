女優の安達祐実（44）が14日、自身のインスタグラムを更新。近影にファンから驚きの声が上がった。安達は「本日、第42回浅草芸能大賞にて奨励賞をいただきました！長く俳優やっててよかった〜」とつづった。さらに、いつもは分けていた前髪がきれいに切りそろえられている髪形で、グレーのトーンでまとめたコーデを披露。フォロワーからは祝福の声とともに「前髪ありの姿、一瞬誰かと思いました」「不老すぎ」「前髪ありの