公明党は１４日、東京都内で臨時党大会を開き、来年春の統一地方選で地方議員は中道改革連合に合流せず、独自候補を擁立する方針を確認した。立憲民主党も統一選に独自候補を擁立する方針で、公明と立民は競合しない選挙区で協力する。大会では、中道改革に加わった前代表の斉藤鉄夫氏（７４）の後任として、竹谷とし子参院議員（５６）が正式に代表に就任した。竹谷代表はあいさつで、統一選での合流を見送った理由について