お笑いタレント・くまだまさし（52）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、高校3年の長女の進路について言及した。くまだは「『大学に行かず専門学校に行きたい』と娘が言いました中高大学一貫の学校に入学したのに〜」と“泣き顔”の絵文字を添えて報告。「『大学行けば良いじゃない』と思いますが、大学が良かったか？専門が良かったか？良い答えにするのはもう本人次第ですやはり血筋なんですかね〜演劇部だった