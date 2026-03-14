UAE（アラブ首長国連邦）の港に14日、イランによるドローン攻撃があり、石油の積み込み作業が停止しました。ロイター通信によりますと、UAE東部のフジャイラの港でドローン攻撃による火災が発生したため、石油の積み込み作業の一部が停止しました。火災はドローンを迎撃した後に発生していて、負傷者はいないとしています。この攻撃についてイラン革命防衛隊は14日、UAEの港などにアメリカ軍のミサイル発射装置があると主張し、攻