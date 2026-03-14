子育てには将来の楽しみがあるが、介護には希望はほぼないと言っても過言ではない。老いていく当事者とのやりとりに幸せを見いだすかどうかは、その関係性にもよるだろうが、当事者本人が若返ったり成長したりすることは望めない。【マンガ】要介護1の実母と「近居」、こんなにつらいとは。「正しい選択なのか」43歳女性の心は揺れる日常生活に支障が出てきた「半年前に、母は要介護2と認定されました。家の中は杖を使ったり、あち