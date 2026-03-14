『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）、国立代々木競技場 第一体育館で開催され、長浜広奈が登場した。長浜は「10代からのマイナビ」のスタジオトークに登場し、2択の質問に答えることで“自分の価値観”を可視化できるコンテンツ「えびのしっぽ」にチャレンジ。現役高校生として学生生活について語る場面もあり、プライベートな一面に迫るトークを展