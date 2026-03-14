お笑いタレントの渡辺直美さんは3月13日、自身のInstagramを更新。元Sexy Zone・中島健人さんとの密着ツーショットを披露しました。【写真】渡辺直美＆中島健人の密着ショット！「ウェディングフォトみたいでキュン」渡辺さんは「私が人生の中で出会った最も熱い男 @kento.nakajima_313 の最新アルバム曲『IDOL1ST』の中の一曲『Gods' Play』にてfeaturingさせていただきました！」と、10枚の写真と1本の動画を投稿。中島健人さん