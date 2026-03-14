俳優でモデルの池田エライザが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。イベント終盤にステージに登場すると、その存在感に「ラスボス感半端ない」「エライザ様美しい」などと反響が寄せられた。【映像】圧巻スタイルの池田エライザ（全身姿も）本編のオープニングを告げる「TGC SPECIAL COLLECTION」ステージ