◆オープン戦ヤクルト０―４オリックス（１４日・神宮）オリックス・九里亜蓮投手（３４）が粘りの投球を見せた。オープン戦２試合目の先発で６回を３安打無失点。５三振を奪い、４、５回以外は走者を背負いながらも９７球で試合をつくった。「ある程度、打者の反応を見ながら投げられた。一人ひとりとしっかり勝負できた」と一定の手応えを示した。この日が引退試合だったヤクルト・川端（現２軍打撃コーチ）とは最後の対決