人気ランジェリーブランドPEACH JOHNから、売上No.1※ブラシリーズ「ナイスバディブラ」に春らしい新色が登場しました。今回追加されたのは、やさしい桜カラーの“サクラ”と、明るく華やかな“ミモザ”。さらに、ラメ糸入りレースが印象的な新デザイン「ナイスバディブラブライトフラワー」も同時発売され、春のランジェリー選びをより楽しくしてくれるラインナップが揃いました♡※PEA