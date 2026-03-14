国立歴史民俗博物館名誉教授の小島美子さん＝2014年日本音楽史研究の第一人者で、国立歴史民俗博物館名誉教授の小島美子（こじま・とみこ）さんが2月27日、肝不全のため死去した。96歳。福島県出身。家族葬を行った。東京大卒。中学の教師を経て東京芸術大で学んだ。わらべ歌をはじめ日本音楽の研究に幅広く取り組み、日本民俗音楽学会会長や江戸東京博物館の研究員も務めた。「最後の琵琶盲僧」と呼ばれた永田法順さんの演