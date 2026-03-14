女優の芳根京子(29)が14日、自身のインスタグラムを更新。米カリフォルニアのディズニーランド・リゾートを訪れたことを明かした。芳根は「なんと、行けました、カリフォルニアディズニー」と書き出し、憧れの場所を訪れたことを報告。ミッキーマウスとの2ショットや、パークの定番・チュロスをパクリと食べるオフショットなどを多数投稿した。泣き顔の絵文字とともに「楽しすぎました...ミッキーにも会えました...ありがと