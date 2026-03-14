ＳＴＵ４８の池田裕楽、久留島優果、信濃宙花、高雄さやか、兵頭葵、福田朱里が１４日、ＳＴＵ４８広島劇場（広島ＣＬＵＢＱＵＡＴＴＲＯ）付近の繁華街にサプライズ登場し、４月３〜５日に開催する９周年コンサート（広島県・上野学園ホール）のＰＲでティッシュ配りを行った。６人は道ゆく人に「ＳＴＵ４８です！」と声をかけながらティッシュを手渡し、笑顔でコンサートをアピールした。ティッシュ配りは、２０１８年１