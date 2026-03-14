柄本明（77）が朗読劇「今は昔、栄養映画館」を引っ提げ、25年5月の1カ月間、日本各地の単館系の映画館を回り上演し続けた旅に密着したドキュメンタリー映画「今は昔、栄養映画館の旅」初日舞台あいさつが14日、東京・新文芸坐で行われた。同作で監督デビューを果たした竹田正明監督は、前日13日の第49回日本アカデミー賞授賞式で正賞13中10冠を獲得した「国宝」の李相日監督（52）らの元で25年、助監督を続けた苦労人で「自分が柄