使い勝手・動線・デザイン・寝心地のすべてをブラッシュアップインド＆アジア太平洋地域におけるフィアット「デュカト」の販売台数ナンバーワンを誇る大手キャンピングカー専門店のトイファクトリー（岐阜県可児市）は、「進化を、止められない」をテーマに、2026年1月30日から2月2日の4日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「ジャパンキャンピングカーショー（JCCS）2026」に出展しました。会場では、トヨタ「ハイエ