椎堂（生田斗真）のなかにある触れてはならなかった部分に触れてしまい、激しい怒りを向けられた一葉（上白石萌歌）は、アリア（シシド・カフカ）に助言を求める。その話を聞かされ「痴話喧嘩」だと笑い飛ばすアリアは、自分が椎堂と付き合っていた15年前の出来事を語りはじめる。椎堂に近付くためにモデルとして努力を重ね、そんなアリアの姿を見て椎堂は研究者としての道を進む決心を固める。第6話で久々に顔を合わせた2人が衝