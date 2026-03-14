私はエマ（36）。夫のタケオミ（38）と小学生（1年、3年）の子ども2人と暮らしています。現在母が入院中。私は電車に乗って週3〜4日母の元へ行くのですが、弟のタイジュ（33）は月に4回ほど。弟嫁のユキ（32）さんはこの2ヶ月一度もお見舞いに来ない、と夫に愚痴をこぼしました。すると夫は「自分も行っていないけれど、その分エマが行きやすいように協力してきた。きっとユキさんもそうだ」と言うのです。しかし、弟夫婦の家は病