明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆物事がいっきに動き出す、あわただしい日。あれこれ迷っている暇はありません。目の前の課題をひとつずつクリアしていきましょう。B型の運勢……★★★★★今日は穏やかな運気です。あなたの思いやりが、周囲の雰囲気をよくするでしょう。とくに家族を中心に考えて行動すると良いです。O型の運勢……★☆