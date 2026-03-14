■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー女子回転（日本時間14日、トファーネ・アルペンセンター）パラアルペンスキーの女子回転が行われ、座位の村岡桃佳（29、トヨタ自動車）は7位に入った。村岡は9日のスーパー大回転で銀メダル、12日の大回転でも銀メダルと2つのメダルを獲得した。これまでのパラリンピックで金メダルを4つ獲得している“冬の女王”村岡。昨年11月にイタリアでの合宿中に転倒し、左鎖骨を骨折。緊