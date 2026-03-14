俳優の田中要次が１４日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。木村拓哉との共演?ウラ話?を語った。ＭＣのメッセンジャー・黒田有から「これで俳優としていける！と思った作品は何か？」と聞かれた田中は「『ＨＥＲＯ』の時は、急に僕の家とコンビニとか本屋さんの動線で、人とすれ違うとすごい大きく反応されるから、そん時はちょっと僕も怖くなってまして」とキムタク主演のドラマに出演したのは反響が大きかったと語っ