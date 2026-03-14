３月１５日に行われる阪神競馬（１回８日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ時々曇り・０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良芝は内側に傷みはあるが、１４日も逃げ切りがあり、まだ見た目以上に内がいい。ダートは逃げ、先行馬が有利の見立てで問題ない。芝＝逃げ◎先行◎差し○追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し○追込△