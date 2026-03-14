技術がなくても簡単に作れる！ 喫茶店の卵サンドは「厚焼き卵を焼くのが難しそう」って思いますよね。だったら電子レンジも使って簡単に作れるスクランブルエッグでハードルを下げてみてはいかがでしょうか。難しいことは一切なし、誰でもふわふわの卵サンドを作れる人気のレシピをご紹介します。 「私にもできた！」と感動の声が続出 つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「ホントに喫茶店の味！」「フワフワの仕上