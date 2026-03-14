お笑いタレント・くまだまさしが１４日、Ｘを更新。中高大学一貫の学校に入学した１８歳の娘が高校を卒業し、舞台の裏方さんを目指す専門学校に入学することを報告した。中学、高校と電車で通学していた娘さん。Ｘで「『大学に行かず専門学校に行きたい』と娘が言いました中高大学一貫の学校に入学したのに」と娘の希望に驚きを感じたことを明かしつつ、「『大学行けば良いじゃない』と思いますが、大学が良かったか？専門が