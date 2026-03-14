元メジャーリーガーで、中南米でのプレー経験も豊富なマック鈴木氏（50）が、下柳剛氏（57）の公式YouTube「柳に風」に出演。準々決勝ベネズエラ戦で日本がとくに気を付けるべきところを解説した。鈴木氏はベネズエラ戦の投手起用に言及。「（先発の）山本（由伸）投手が投げて、次に右ピッチャーが出てきたとき、山本投手より力量が上ならいいが、下がるとベネズエラのバッターは“代わった、作戦通り”となる」と指摘した。