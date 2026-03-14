【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１３日、自身のＳＮＳで、米軍がイランの原油輸出の９割を担うペルシャ湾のカーグ島にある軍事目標に対して大規模な爆撃を実施したと明らかにした。ホルムズ海峡の妨害をやめなければ島の石油関連施設も標的にすると警告した。トランプ氏は、「米中央軍はカーグ島の全ての軍事目標を完全に破壊した」と投稿。軍の発表によると、機雷やミサイルの貯蔵施設など９０か所以上を攻撃