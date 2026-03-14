顔がどタイプだったカフェの店員さん。モデルの卵だったんですね！ どうりでイケメンなわけだ。共通の趣味もあるから話していて楽しいし、初めての年下の彼氏というのも新鮮で楽しかったようですが…この散らかった部屋は一体…!?【まんが】私の家に住み着く男(ウーマンエキサイト編集部)