近鉄、オリックス、ヤクルトでプレーした坂口智隆氏（41）が14日に放送されたフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）にゲスト出演。ヤクルト移籍時に監督を務めていた真中満氏（55）の教えを明かして感謝した。この日のテーマは「黄金コンビ」。坂口加入でポジションを奪われ“守備固め”に回った後輩の上田剛史氏（37）と「センター不動のレギュラー」「不動の外野守備固め」コンビとして仲良くそろってのスタジオ出演