芸能事務所・ワタナベエンターテインメント所属の最も面白いお笑い芸人を決める「ワタナベお笑いＮｏ．１決定戦２０２６」の決勝戦が１４日、都内で開催された。こてつと粼山祐のコンビ「ファイヤーサンダー」が優勝を飾り、賞金１００万円を獲得した。優勝後の会見では賞金の分配が話題に。こてつは「あの、ほんまに今月ピンチで…」と粼山に困り顔。こてつは今月のピン仕事のギャラを「ハイエースのハンドルとシ