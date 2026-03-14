ROIROMが、5月にデビューすることが決定。あわせて、プレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を3月25日に配信リリースすることも発表した。 （関連：Rol3ert、OddRe:、ROIROM、さらさ、CIRRA……リアルサウンド編集部が選ぶ、2026年のネクストブレイクアーティスト） 本情報は、本日3月14日21時30分よりオフィシャルファンクラブで行われた生配信にて発表されたもの。結成から約1年が経つタイミ