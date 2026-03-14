［J１百年構想リーグEAST第６節］鹿島 １−０ 川崎／３月14日／メルカリスタジアム川崎が鹿島に０−１で敗れた一戦。CB丸山祐市とともに、川崎で待望の戦列復帰を果たしたのが10番の大島僚太である。先発し、66分までプレーした大島は、まだ実戦感覚を取り戻さなければいけない状況に映ったが、かつて川崎時代に大島と師弟関係を築き、敵将となって川崎と３度目の対戦に臨んだ鹿島の鬼木達監督はこう語った。「単純に一緒に