【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ROIROMが3月14日21時30分、オフィシャルファンクラブで実施した生配信にて、5月にデビューすることを発表。 さらに、3月25日にプレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を配信リリースすることも明らかとなった。 ■新曲「DRESS CODE」はROIROMならではの気品を際立たせる一曲 ROIROMは本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ。国内外の大型オーディション