中国メディアの環球時報によると、米ニュースサイトのSlashGearはこのほど、「中国が一部の道路に歩行者用減速帯を設置した理由」とする記事を掲載した。減速帯とは、走行する車にスピードを落とさせるために道路上を横切るように設置されたかまぼこ型の隆起物のこと。記事によると、中国は減速帯の概念を根底から覆し、歩行者を減速させるためにそれを非常に珍しい場所に設置し、インターネット上で話題となった。「中国大運河」