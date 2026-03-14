「帝国ホテル 大阪」は、15日に開業30年を迎えるにあたり、記念の「福袋」を販売する。【画像】帝国ホテル 大阪、開業30周年記念商品の数々「ドアマン・スヌーピー」のアクスタも福袋は、開業30周年記念企画の第二弾として、実施するもので、20周年の際以来の太っ腹な内容となる。同ホテルのさまざまなサービスなどを、バラエティー 豊かに全5種そろえた。最高額はなんと「300万円」の福袋。「賓客用スイート宿泊」や「レ