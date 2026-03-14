男性2人組「w―inds.」がデビュー25周年を迎えた14日、パシフィコ横浜で全国ツアーの初日公演を迎えた。昼夜2公演で計約1万人とともに、大切な記念日を過ごした。デビュー当時はあどけなさが残る少年だったが、いまやアラフォー。当時と変わらないキーで歌う一方で、円熟味を増したパフォーマンス。橘が「いつまでも未完成だと思っていますから、ひとつずつ成長していきたい」と語るように、全盛期はこれからということを予感