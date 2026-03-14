グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。ランウェイを歩くと、その姿にファンから歓喜の声が上がった。【映像】穴あきトップスで歩くJO1川尻蓮（全身姿も）川尻はs**t kingzプロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」にサプライズで登場。さ