日本映画界最高の栄誉とされる『第49回 日本アカデミー賞』の授賞式が13日に行われ、俳優の倍賞千恵子さん（84）が、映画『TOKYOタクシー』での演技が評価され、最優秀主演女優賞に輝きました。倍賞さんは、『第4回日本アカデミー賞』以来、2度目の最優秀主演女優賞受賞となりました。授賞式でのスピーチで倍賞さんは、「戦後80年、81年にかけてこの『TOKYOタクシー』に出演させていただいたこと、とっても感謝してます。本当にス