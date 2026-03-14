芸能事務所ワタナベエンターテインメントの中で一番面白い芸人を決める大会「ワタナベお笑いNo．1決定戦」が14日、都内で行われた。予選を勝ち抜いた四千頭身、チュランペットら8組の中から頂点に輝いたのはキングオブコントで3年連続決勝進出のファイヤーサンダー。優勝賞金100万に加え、フジテレビの昼のバラエティー番組「ぽかぽか」への出演権を獲得。こてつ（38）は「僕らがワタナベを背負って、1年頑張るぞ！」と力強く意気