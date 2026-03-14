3月13日に放送されたラジオ番組『今田耕司のお耳拝借！金曜日』（TBSラジオ）にナインティナインの岡村隆史がゲスト出演した。この日の放送は今田の60歳の誕生日を記念し、「2時間半まるごと今田耕司 還暦スペシャル」と題した特別企画が放送された。スペシャルゲストとして生出演した岡村は、雨上がり決死隊の宮迫博之とのエピソードを披露した。「岡村さんは宮迫さんのことを“M迫”さんと呼んでいました。岡村さんは今田さ