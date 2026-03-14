中日・細川の左手一本ホームランが話題にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の熱戦の裏で衝撃ホームランが飛び出し、話題になっている。中日・細川成也外野手が13日、楽天とのオープン戦（バンテリンD）で左手一本で振り抜くと、ホームランウイングに着弾。ファンからは「お前はローンデポ・パークに行け」「はよパスポート持ってマイアミ行け」との声が上がった。これがホームランになるのか。13日に行われた楽天戦、