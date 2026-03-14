WTTチャンピオンズ重慶卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ重慶は14日、中国・重慶で行われた。男子シングルス準々決勝で、世界ランク8位の松島輝空（木下グループ）は、同1位の王楚欽（中国）を4-2で撃破して準決勝に進出。完全アウェーで躍動した。18歳が、世界トップを粉砕した。2025年世界選手権の男子シングルス金メダルなど、現在の卓球界の頂点に君臨する王楚欽に、松島が真っ向勝負を挑んだ。第1ゲームは8-11で落とし