毎日忙しく過ごすミドル世代におすすめしたいのが、1枚でコーデが完成するワンピース。今回は、大人に似合う「春ワンピ」を【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。ベルト付きデザインやストライプ柄などを採用した、大人に似合う上品なデザインでサマ見えを狙えそうです。 エレガントな雰囲気が漂うベルト付きワンピ 【ZARA】「ベルト付きミディワンピース」\8,590（税込） 春夏トレンドカラ}